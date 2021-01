COVID, HOLLYWOOD SOSPENDE PRODUZIONI TELEVISIVE E FILM; IN CALIFORNIA UN CONTAGIO OGNI SEI SECONDI

NEW YORK – Mentre la California registra un contagio ogni 6 secondi per il coronavirus e numeri di ricoveri e decessi altissimi – riporta AdnKronos – diverse corporazioni di Hollywood e sindacati hanno raccomandato di sospendere temporaneamente la produzione di programmi televisivi e film indipendenti in persona.

“Gli ospedali della California meridionale stanno affrontando una crisi che non abbiamo mai visto prima”, ha detto Gabrielle Carteris, presidente di Sag-Aftra, organizzazione del settore. “I pazienti muoiono nelle ambulanze in attesa di cure perché i pronti soccorsi degli ospedali sono sopraffatti. Questo non è un ambiente sicuro per la produzione in persona in questo momento”.La Warner Bros. ha dichiarato la scorsa settimana che le serie della Cbs “Mom”, “B Positive”, “Bob Hearts Abishola”, il dramma “Shameless” e “You” di Netflix non riprenderanno le riprese fino alla prossima settimana. La Universal ha anche interrotto le riprese di sei programmi. Variety ha riferito che 16 spettacoli prodotti da 20th Television e Abc, di proprietà di Walt Disney, hanno prolungato le pause di produzione. Anche le produzioni della Cbs Studio di “Ncis”, “Ncis: Los Angeles”, “Seal Team” e “Why Women Kill” sono state rinviate.

Download in PDF©