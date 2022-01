COVID HOSPITAL PESCARA AL COMPLETO, ATTIVATI ALTRI POSTI LETTO

PESCARA – È al completo il Covid Hospital di Pescara, struttura realizzata nella primavera del 2020 per far fronte all’emergenza sanitaria.

In queste ore stanno provvedendo ad allestire altri 32 posti letto, che dovrebbero essere attivi in serata. L’ospedale ieri ha raggiunto la capienza massima. Alcune ambulanze hanno aspettato ore in pronto soccorso e 40 persone, dopo la prima consulenza medica, sono rimaste in attesa di ricovero. Il Covid Hospital fino a ieri aveva cento posti: 35 riservati al day hospital e 65 tra degenza intensiva, sub intensiva e ordinaria. Con l’allestimento di altri posti letto deciso oggi il totale sale a 132.

La Asl pescarese sta inoltre lavorando sulla convenzione con strutture private accreditate con l’obiettivo di aumentare il numero di posti per i pazienti Covid che non hanno bisogno di trattamento intensivo o sub intensivo.