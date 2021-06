COVID, I BAMBINI NEL POST-PANDEMIA: CONVEGNO ROTARY CLUB A L’AQUILA, LA DIRETTA

L’AQUILA – “I bambini del post pandemia”, questo il titolo del convegno al Palazzetto dei Nobili a L’Aquila organizzato dal Rotary club, con relatori di valenza nazionale e internazionale. Abruzzoweb segue l’evento in diretta a partire dalle ore 9.30.

Ad intervenire per i saluti Rossella Piccirilli, Governatore Rotary distretto 2090

Marisa D’Andrea, presidente Rotary club L’Aquila Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila

A seguire gli interventi del professori Francesco Barone, (“Storia di un viaggio…..con l’Africa nel cuore”), Massimo Casacchia (“Minori stranieri non accompagnati: una sfida per il Rotary”), la dottoressa Rossella Iannarelli: “Il Rotary Club L’Aquila e i bambini del Madagascar”

Alla Tavola rotonda prevista a partire dalle ore 11 dal tema “Bambini di ieri e di oggi”

Interverranno il professor Gianfranco Spennati, il professor Giovanni Farello, la Dott.ssa Rosa Persia.

Infine gli interventi della deputata Stefania Pezzopane (“Politiche socio sanitarie per l’infanzia: uno sguardo al nuovo PNRR) di Dario Verzulli, presidente Autismo Abruzzo Onlus, “Ricostruzione sociale: giovani, diversità e rispetto”, e la professoressa Antonella Nuzzaci (“Offerta formativa di area educativa dell’Università degli studi dell’Aquila: ruolo della formazione iniziale a sostegno della fragilità”, Modera Giorgio Paravano, responsabile comunicazione del Rotary Club L’Aquila.