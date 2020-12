COVID: I NOMI E COGNOMI DEI 275 MEDICI UCCISI IN ITALIA DAL VIRUS PER SALVARE ALTRE VITE

ROMA – “I morti non fanno rumore, non fanno più rumore del crescere dell’erba, scriveva Ungaretti. Eppure, i nomi dei nostri amici, dei nostri colleghi, messi qui, nero su bianco, fanno un rumore assordante. Così come fa rumore il numero degli operatori sanitari contagiati, che costituiscono ormai il 10% del totale. Non possiamo più permettere che i nostri medici, i nostri operatori sanitari, siano mandati a combattere a mani nude contro il virus. È una lotta impari, che fa male a noi, fa male ai cittadini, fa male al paese”.

Sono le parole di Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Sul sito della Federazione è stato pubblicato l’elenco completo, purtroppo in costante aggiornamento, dei medici morti per salvare il prossimo, nella drammatica emergenza coronavirus.

“Nell’elenco – spiega il Presidente – si è deciso di includere tutti i medici, pensionati o ancora in attività, perché per noi tutti i medici sono uguali e uguale è il cordoglio per la loro perdita. Alcuni dei medici pensionati, inoltre, erano rimasti o erano stati richiamati in attività; alcuni di loro avevano risposto a una chiamata d’aiuto. Perché non si smette mai di essere medici, lo si resta sino in fondo e per tutta la vita”.

“È un periodo drammatico. Il dolore si intreccia con la rabbia. Non abbiamo una spiegazione univoca per questa tragedia. Siamo come un pugile suonato da tanto dolore e da questo dramma. Vediamo nel vaccino forse una possibile soluzione”, afferma, esprimendo la solidarietà agli Ordini colpiti dai lutti. “La solidarietà è un utile balsamo alla sofferenza”, conclude Anelli “con la speranza che questo momento finisca presto”.

I MEDICI UCCISI DAL COVID

Roberto Stella † 11 03 2020

Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, Responsabile Area Strategica Formazione FNOMCeO, Presidente nazionale della SNAMID

Giuseppe Lanati † 12 03 2020

Pneumologo

Giuseppe Borghi † 11 03 2020

Medico di Medicina Generale

Raffaele Giura † 13 03 2020

Ex primario del reparto di Pneumologia

Carlo Zavaritt † 13 03 2020

Pediatra e neuropsichiatra infantile

Gino Fasoli † 14 03 2020

Medico di medicina generale già in pensione richiamato per l’emergenza Covid-19

Luigi Frusciante † 15 03 2020

Medico di Medicina Generale

Mario Giovita † 16 03 2020

Medico di Medicina Generale

Luigi Ablondi † 16 03 2020

Epidemiologo, ex direttore generale dell’Ospedale di Crema

Franco Galli † 17 03 2020

Medico di Medicina Generale

Ivano Vezzulli † 17 03 2020

Medico di Medicina Generale e medico dello sport

Massimo Borghese † 18 03 2020

Specialista in Otorinolaringoiatria e Foniatria

Marcello Natali † 18 03 2020

Medico di Medicina Generale, segretario della Federazione dei medici di Medicina generale di Lodi

Antonino Buttafuoco † 18 03 2020

Medico di Medicina Generale

Giuseppe Finzi † 19 03 2020

Ematologo e docente a contratto di Malattie vascolari all’Università di Parma

Francesco Foltrani † 19 03 2020

Medico di Medicina Generale

Andrea Carli † 19 03 2020

Medico di Medicina Generale

Bruna Galavotti † 19 03 2020 (data segnalazione)

Psichiatra, Decana dell’Associazione Donne Medico di Bergamo

Piero Lucarelli † 19 03 2020 (data segnalazione)

Anestesista

Vincenzo Leone † 21 03 2020

Medico di medicina generale, vicepresidente SNAMI

Antonio Buonomo † 21 03 2020

Medico legale

Leonardo Marchi † 21 03 2020

Medico infettivologo, direttore sanitario Casa di Cura San Camillo

Manfredo Squeri † 23 03 2020

Già medico ospedaliero, attualmente responsabile del reparto di Medicina nella Casa di Cura Piccole Figlie di Parma convenzionata con SSN

Rosario Lupo † 23 03 2020

Medico legale, dirigente del Centro Medico Legale INPS di Bergamo

Domenico De Gilio † 19 03 2020

Medico di medicina generale

Calogero Giabbarrasi † 24 03 2020

Medico di medicina generale

Renzo Granata † 23 03 2020

Medico di medicina generale

Ivano Garzena † 23 03 2020

Odontoiatra

Ivan Mauri † 24 03 2020

Medico di medicina generale

Gaetano Autore † 25 03 2020

Medico di medicina generale

Vincenza Amato † 24 03 2020

Dirigente Medico Responsabile U.O.S. Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Gabriele Lombardi † 18 03 2020

Odontoiatra

Mario Calonghi † 22 03 2020

Odontoiatra

Marino Chiodi † 22 03 2020

Oculista

Carlo Alberto Passera † 25 03 2020

Medico di medicina generale

Francesco De Francesco † 23 03 2020

Pensionato, già medico ospedaliero, scultore e pittore

Antonio Maghernino † 25 03 2020

Medico di continuità assistenziale

Flavio Roncoli † 03 2020

Pensionato

Marco Lera † 20 03 2020

Odontoiatra

Giulio Titta † 26 03 2020

Medico di medicina generale, ex-segretario FIMMG

Benedetto Comotti † 26 03 2020

Ematologo

Anna Maria Focarete † 27 03 2020

Consigliere Provinciale FIMMG, Presidente SIMG e già consigliere dell’Ordine Prov. dei Medici di Lecco

Dino Pesce † 26 03 2020

Medico internista, per vent’anni primario del reperto di medicina generale dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena

Giulio Calvi † 26 03 2020

Medico di medicina generale

Marcello Ugolini † 27 03 2020

Pneumologo, consigliere dell’Ordine dei Medici

Abdel Sattar Airoud † 16 03 2020

Medico di medicina generale

Giuseppe Maini † 12 03 2020

Medico di medicina generale

Luigi Rocca † 26 03 2020

Pediatra, in pensione

Maurizio Galderisi † 27 03 2020

Cardiologo e professore di Medicina Interna all’Università Federico II di Napoli

Leone Marco Wischkin † 27 03 2020 (data segnalazione)

Medico internista

Rosario Vittorio Gentile † 22 03 2020

Medico di medicina generale, specialista in allergologia ed ematologia

Francesco Dall’Antonia † 24 03 2020

Ex-primario della Chirurgia I di Vicenza

Abdulghani Taki Makki † 24 03 2020

Odontoiatra

Aurelio Maria Comelli † 28 03 2020

Cardiologo, ex primario di Medicina Interna

Michele Lauriola † 28 03 2020 (data segnalazione)*

Medico di medicina generale

Francesco De Alberti † 28 03 2020

Ex presidente OMCeO Lecco

Mario Luigi Salerno † 28 03 2020

Fisiatra

Roberto Mario Lovotti † 28 03 2020

Medico di medicina generale

Domenico Bardelli † 20 03 2020

Odontoiatra

Giovanni Francesconi † 30 03 2020 (data segnalazione)*

Medico di medicina generale, in pensione

Valter Tarantini † 19 03 2020

Ginecologo

Guido Riva † 30 03 2020 (data segnalazione)*

Medico di medicina generale

Gaetana Trimarchi † 30 03 2020

Medico di medicina generale

Norman Jones † 27 03 2020

Cardiologo, ex primario della cardiologia del centro di riabilitazione “Trabattoni-Ronzoni” di Seregno

Roberto Mileti † 30 03 2020

Ginecologo

Marino Signori † 01 04 2020 (data segnalazione)*

Medico del lavoro

Gianpaolo Sbardolini † 26 03 2020

Medico di medicina generale

Marcello Cifola † 01 04 2020 (data segnalazione)*

Otorinolaringoiatra

Gennaro Annarumma † 03 04 2020 (data segnalazione)*

Francesco Consigliere † 03 04 2020 (data segnalazione)*

Medico legale e docente universitario

Alberto Paolini † 03 04 2020 (data segnalazione)*

Riccardo Paris † 03 04 2020 (data segnalazione)*

Cardiologo

Dominique Musafiri † 03 04 2020

Medico di medicina generale

Italo Nosari † 03 04 2020 (data segnalazione)*

Diabetologo

Gianroberto Monti † 21 03 2020

Odontoiatra

Luciano Riva † 28 03 2020

Pediatra, ex primario all’Ospedale di Desio

Federico Vertemati † 31 03 2020

Medico di medicina generale

Giovanni Battista Tommasino † 04 04 2020

Medico di medicina generale

Paolo Peroni † 30 03 2020

Oftalmologo

Riccardo Zucco † 03 04 2020 (data segnalazione)*

Neurologo

Giandomenico Iannucci † 02 04 2020

Medico di medicina generale

Ghvont Mrad † 29 03 2020

Medico termale

Gianbattista Bertolasi † 02 04 2020

Medico di medicina generale

Silvio Lussana † 13 03 2020

Medico internista, ex primario medicina

Giuseppe Aldo Spinazzola † 31 03 2020

Cardiologo in pensione, contagiato durante una visita occasionale

Vincenzo Emmi † 04 04 2020

Rianimatore, in pensione ma tornato al lavoro per l’emergenza Covid-19

Carlo Amodio † 05 04 2020

Radiologo, ex primario di radiologia

Adelina Alvino De Martino † 30 03 2020

Cardiologa in pensione, ex primario

Orlandini Giancarlo † 06 04 2020 (data segnalazione)*

Ravasio Luigi † 06 04 2020 (data segnalazione)*

Antonio Pouchè † 31 03 2020*

Ex professore

Lorenzo Vella † 29 03 2020

Medico del Lavoro

Salvatore Ingiulla † 06 04 2020

Medico penitenziario

Mario Ronchi † 20 03 2020

Odontoiatra

Giuseppe Vasta † 06 04 2020

Medico di medicina generale

Nabeel Khair † 08 04 2020

Medico di medicina generale

Marzio Carlo Zennaro † 08 04 2020

Medico di medicina generale

Tahsin Khrisat † 19 03 2020

Medico di medicina generale, in pensione

Mario Rossi † 09 04 2020 (data segnalazione)*

Medico di medicina generale

Samar Sinjab † 09 04 2020

Medico di medicina generale

Antonio De Pisapia † 06 04 2020

Medico di medicina generale e odontoiatra

Massimo Bosio † 01 04 2020

Medico di medicina generale

Francesco Cortesi † 09 04 2020 (data segnalazione)*

Specialista in Chirurgia generale e Oncologia

Giunio Matarazzo † 07 04 2020

Odontoiatra

Emilio Brignole † 09 04 2020

Medico ospedaliero

Edoardo Valli † 09 04 2020

Ginecologo

Nabil Chrabie † 09 04 2020

Medico di medicina generale

Gianfranco D’Ambrosio † 30 03 2020

Ginecologo e medico di medicina generale

Gaetano Portale † 08/04/2020

Specialista in Chirurgia Generale, in Chirurgia Vascolare e in Chirurgia Toracica, ex Primario di Chirurgia Generale

Fabio Rubino † 12 04 2020

Terapista del dolore e palliativista

Giovanni Stagnati † 22 03 2020

Odontoiatra

Giovanni Delnevo † 02 04 2020

Cardiologo in pensione, ma continuava a esercitare la professione medica come libero-professionista

Luigi Ciriotti † 26 03 2020

Medico di medicina generale in pensione, non in servizio

Sebastiano Carbè † 06 04 2020

Medico pensionato non in servizio, ex dirigente medico pronto soccorso

Maurizio Bertaccini † 14 04 2020

Medico di medicina generale

Domenico Fatica † 13 04 2020

Odontoiatria

Patrizia Longo † 13 04 2020

Medico di medicina generale

Enrico Boggio † 07 04 2020

Odontoiatra

Eugenio Malachia Brianza † 08 04 2020

Medico del Serd

Elisabetta Mangiarini † 15 04 2020 (data segnalazione)*

Medico di medicina generale

Marco Spissu † 15 04 2020

Medico chirurgo

Arrigo Moglia † 15 04 2020

Neurologo

Alberto Guidetti † 15 04 2020

Ginecologo, ex primario

Alberto Omo † 04 04 2020

Direttore sanitario casa di riposo

Giancarlo Buccheri † 07 aprile 2020

Medico antroposofo

Pietro Bellini † 21 03 2020

Medico di medicina generale

Renzo Mattei † 16 04 2020 (data segnalazione)*

Medico in pensione

Eugenio Inglese † 21 03 2020

Ex primario di Medicina nucleare

Vincenzo Frontera † 17 04 2020

Medico di medicina generale

Elfidio Ennio Calchi † 09 04 2020

Medico chirurgo

Carmine Sommese † 17 04 2020

Medico ospedaliero

Carmela Laino † 25 03 2020

Medico specialista in pediatria e stomatologia, in pensione

Nicola Cocucci † 08 04 2020

Medico specialista in odontoiatria e medicina legale, in pensione

Alessandro Preda † 22 03 2020

Medico di medicina generale

Italo D’Avossa † 18 03 2020

Virologo e immunologo

Renato Pavero † 19 04 2020

Medico del 118

Antonio Lerose † 20 04 2020 (data segnalazione)*

Otorinolaringoiatra

Andrea Farioli † 16 04 2020

Medico epidemiologo impegnato nella ricerca su Covid-19 (ancora da accertare se le cause del decesso siano da ricondursi a Covid-19)

Luciano Abruzzi † 20 04 2020

Neurologo

Silvio Marsili † 21 04 2020 (data segnalazione)*

Pediatra, in pensione

Oscar Ros † 20 04 2020

Specialista in igiene e medicina preventiva

Manuel Efrain Perez † 20 04 2020

Medico di medicina generale e medico della continuità assistenziale

Alberto Santoro † 19 04 2020

Medico di medicina generale

Pasqualino Gerardo Andreacchio † 20 04 2020

Chirurgo specializzato in urologia, in pensione

Maddalena Passera † 22 04 2020 (data segnalazione)*

Anestesista

Carlo Vergani † 22 04 2020

Geriatra in pensione iscritto all’OMCeO

Tommaso Di Loreto † 13 04 2020

Odontoiatra

S. F. † 22 04 2020

Geriatra

Guido Retta † 14 04 2020

Primario emerito, ortopedico, consulente tribunale, in pensione

Gianbattista Perego † 23 04 2020

Medico di medicina generale

Maura Romani † 26 04 2020

Medico ospedaliero

Luigi Macori † 27 04 2020

Ematologo

Ermenegildo Santangelo † 12 04 2020

Ex Professore Ordinario di Anestesiologia e Rianimazione, in pensione

Raffaele Pempinello † 29 04 2020

Infettivologo, epatologo, internista ed igienista, componente del Consiglio direttivo della Società scientifica italiana di malattie infettive, primario emerito. In pensione, ma tornato a esercitare per l’emergenza Covid-19

Oscar Giudice † 07 05 2020

Medico e dirigente sanitario in RSA

Alberto Pollini † 08 05 2020

Anestesista e pneumologo

Guglielmo Colabattista † 25 03 2020

Medico ospedaliero, in pensione

Alfredo Franco † 09 05 2020

Medico legale

Angelo Gnudi † 17 04 2020

Ex ordinario di endocrinologia, in pensione

Marta Ferrari † 05 05 2020

Medico del lavoro

Antonio Costantini † 08 05 2020

Neurologo

Davide Cordero † 12 05 2020

Anestesista

Luigi Paleari † 23 03 2020

Ex primario di Anestesia e Rianimazione ed ex coordinatore sanitario dell’allora USSL, in pensione

Leonardo Panini † 21 05 2020

Medico di medicina generale

Cesare Landucci † 26 05 2020

Medico internista in pensione, ma continuava a esercitare la professione come libero professionista

Ugo Milanese † 02 05 2020

Cardiologo in pensione, ma continuava a esercitare la professione come libero professionista

Roberto Zama † 12 04 2020

Urologo in pensione, ma continuava a esercitare la professione come libero professionista

Vincenzo Saponaro † 10 04 2020

Medico di medicina generale

Jesus Gregorio Ponce † 29 05 2020

Medico di medicina generale in pensione, ma continuava a esercitare la professione medica come libero professionista

Paolo Paoluzi † 26 04 2020

Gastroenterologo ed endoscopista, in pensione

Fiorlorenzo Azzola † 27 06 2020

Medico e direttore sanitario RSA

Josef Leitner † 12 04 2020

Medico di medicina generale, in pensione

Gianfranco Conti † 15 05 2020*

Medico di medicina generale

Pierluigi Cecchi † 16 07 2020

Medico pediatra

Davoud Ahangari † 25 07 2020

Medico di medicina generale

Nello Di Spigno † 23 07 2020

Medico anestesista rianimatore

Paolo Marandola † 01.08.2020

Urologo, lavorava in Zambia per studiare Covid-19

Luigi Erli † 08 05 2020

Neurologo, in pensione

Salvatore Arena † 20 07 2020

Endocrinologo

Giuseppe Ascione † 01 10 2020

Anestesista

Ernesto Celentano † 18 10 2020

Medico di medicina generale

Giovanni Briglia † 14 10 2020

Otorinolaringoiatra

Mirko Ragazzon † 24 10 2020

Medico di medicina generale

Paolo Melenchi † 01 11 2020

Oculista

Vittorio Collesano † 31 10 2020

Odontoiatra e professore universitario

Alberto Gazzera † 30 10 2020

Medico di medicina generale, in pensione

Domenico Pacilio † 10 11 2020

Medico di medicina generale

Giorgio Drago † 10 11 2020

Medico di medicina generale, in pensione ma ancora attivo come libero professionista

Luigi Picardi † 13 11 2020

Pediatra

Annibale Battaglia † 13 11 2020

Medico di medicina generale

Giuseppe Sessa † 14 11 2020

Anestesista

Massimo Ugolini † 16 11 2020

Fisiatra

Marco Pugliese † 16 11 2020

Pediatra

Antonio Casillo † 15 11 2020

Chirurgo e medico di pneumatologia

Augusto Vincelli † 16 11 2020

Medico di medicina generale

Maria Addolorata Mangione † 11 11 2020

Geriatra e bioeticista

Pierantonio Meroni † 17 11 2020

Ginecologo, in pensione ma attivo come volontario

Luciano Bellan † 18 11 2020

Medico di medicina generale

Mauro Cotillo † 19 11 2020 (data segnalazione)

Odontoiatra

Giovanni Bissanti † 19 11 2020 (data segnalazione)

Medico di continuità assistenziale

Antonio Antonelli † 19 11 2020

Diabetologo, in pensione

Alessandro Fiori † 19 11 2020

Medico di medicina generale

Edgardo Milano † 19 11 2020

Medico di medicina generale

Stefano Brando † 20 11 2020

Medico di medicina generale

Antonio Contini † 16 11 2020

Medico di medicina generale e pneumologo, in pensione ma ancora in attività come volontario

Giovanni Annaratone † 15 11 2020

Ortopedico

Luigi Pappalardo † 21 11 2020

Diabetologo

Raffaele De Iasio † 21 11 2020

Medico legale

Luigi Cova † 21 11 2020

Dermatologo, in pensione

Gian Franco Forzani † 20 11 2020

Cardiologo

Carmelo Piscitello † 23 11 2020

Ortopedico

Piero Parietti † 22 11 2020

Medico di medicina generale, esercitava come libero professionista di psichiatria

Cosimo Russo † 23 11 2020

Ortopedico

Roberto Ciafrone † 23 11 2020

Medico di medicina generale

Antonio Amente † 23 11 2020

Medico di medicina generale

Daniele Cagnacci † 23 11 2020

Medico di medicina generale

Luciano Giorgi † 26 11 2020

Psichiatra

Michele Urbano † 27 11 2020

Direttore sanitario

Nazzareno Catalano † 27 11 2020

Medico di medicina generale

Bartolomeo Borgialli † 29 11 2020

Medico di medicina generale, in pensione

Vito Roberto De Giorgi † 27 11 2020

Anestesista, in pensione

Lucia Prezioso † 23 11 2020

Medico di medicina generale, in pensione

Paola De Masi † 30 11 2020

Anestesista, in pensione

Carla Verri Girardi † 24 11 2020

Medico di medicina generale, in pensione da tempo

Modesto Iannattone † 02 12 2020

Dirigente Medico ASL

Gianluigi Rocco † 03 12 2020

Psichiatra

Luciano Paolucci † 02 12 2020

Otorinolaringoiatra

Natale Mariani † 03 12 2020

Medico di medicina generale

Stefano Gandini † 04 12 2020

Medico di medicina generale, in pensione ma continuava a esercitare la professione come libero professionista

Mario Claudio Magliocca † 03 12 2020

Specialista in Malattie infettive

Giuseppe Grosso † 06 12 2020

Medico ASL responsabile medicina specialistica e protesica

Michele Cicchelli † 06 12 2020

Pediatra

Kassem El Malak † 23 11 2020

Odontoiatra

Giuseppe Miceli † 08 12 2020

Medico di medicina generale

Sergio Pascale † 07 12 2020

Primario di rianimazione

Giuseppe Minchiotti † 07 12 2020

Medico di medicina generale

Francesco Antonio Barillà † 08 12 2020

Medico di medicina generale

Antonio Pugliese † 08 12 2020

Medico dell’ufficio vaccinazioni

Pier Luigi Crivelli † 19 11 2020

Anestesista

Roberto Governi † 11 10 2020

Odontoiatra

Roberto Di Fortunato † 25 11 2020

Oculista

Claudio Noacco † 08 12 2020

Diabetologo, in pensione

Pier Luigi Bettinelli 05 12 2020

Già medico ospedaliero, in pensione ma attivo come libero professionista

Francesco Vista † 04 12 2020

Medico di medicina generale

Matteo Rinaldi † 15 11 2020

Medico di medicina generale e geriatra, in pensione ma tornato esercitare per l’emergenza Covid

Roberto Zambonin † 10 12 2020

Odontoiatra

Mohammad Alì Zaraket † 02 12 2020

Medico di medicina generale e odontoiatra

Roberto Ronci † 09 12 2020

Medico di medicina generale

Domenico Mele † 10 12 2020 (data segnalazione)

Anestesista, ex primario di anestesia e rianimazione

Francesco Gasparini † 11 12 2020

Anestesista, in pensione ma rientrato in servizio per l’emergenza Covid-19

Flavio Bison † 10 12 2020

Medico di medicina generale

Gianpaolo Pellicciari † 04 12 2020

Medico di medicina generale

Paolo Duso † 09 12 2020

Odontoiatra

Valter Adamo † 10 12 2020

Ex primario di ginecologia e ostetricia, in pensione

Daniele Rizzi † 06 12 2020

Medico di medicina generale

Giovanni Alberto Piscitelli † 11 12 2020

Medico di medicina generale

Antonino Cataldo † 11 12 2020

Medico di medicina generale

Giovanni Ferraro † 12 12 2020

Medico di medicina generale

Wilmer Boscolo † 15 12 2020

Medico di medicina generale

Armando Cesari † 05 12 2020

Pediatra

Sergio Saccà † 15 12 2020

Oculista

Giovanni Battista Meloni † 16 12 2020

Radiologo

Giulio De Luca † 24 10 2020

Medico di medicina generale

Bruno Castagneto † 21 12 2020

Oncologo

Mario Avano † 21 12 2020

Medico di medicina generale ed endocrinologo

Filippo Fard † 22 12 2020

Medico di medicina generale del 118

Mario Della Calce † 22 12 2020

Medico di medicina generale e gastroenterologo

Ezio Santilli † 22 12 2020

Pediatra ospedaliero, da poco in pensione

Roberto Trezzi † 23 12 2020

Medico di medicina generale

Giuseppe Galvagno † 23 12 2020

Medico di medicina generale

Raffaele Antonio Brancadoro † 27 12 2020

Medico ospedaliero, in pensione

Leonardo Nargi † 22 12 2020

Ginecologo

Stefano Simpatico † 09 12 2020

Neurochirurgo

Walter Fioravanti † 02 12 2020

Oculista

Maurizio Abatini † 19 10 2020

Medico di medicina generale e odontoiatra

