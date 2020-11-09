COVID: IGIENE E SANITA’ PUBBLICA OPERATORI SANITARI, MARSILIO FIRMA NUOVE ORDINANZE

L’AQUILA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato le ordinanze numero 100 e numero 101 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie e ulteriori disposizioni sui tirocini extracurricolari attivato nella regione Abruzzo.
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