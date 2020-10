COVID, IIS: “PRESTO ANALISI CON MIUR, CONTAGIO 3,8% TOTALE”

ROMA- “La curva che noi oggi abbiamo di crescita è analoga a quella della popolazione generale ma è altrettanto vero che stiamo collaborando strettamente con il ministero dell’Istruzione per analizzare i dati e per poter fonrire un’analisi un po’ più dettagliata che uscirà nelle prossime giornate anche per manifestare la massima attenzione e per fare in modo di tutelare da una parte il funzionamento della scuola dall’altra la salute di tutta la popolazione”.

Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro in conferenza stampa per la presentazione del monitoraggio.

“Saranno fatti tutti gli sforzi per mantenerla aperta”, ha detto dal canto suo Locatelli ricordando che l’ambito scolastico rappresenta il 3,8% di tutti i contagi.

“La scuola – ha detto Locatelli – ha rappresentato una priorità e saranno fatti tutti gli sforzi per mantenerla aperta perché sappiamo bene quanto aver dovuto chiudere ai primi di marzo abbia impattato negativamente sulle future generazioni”. “Ovviamente con qualche adattamento”, ha sottolineato il presidente del Css, di fronte a situazioni territoriali particolari “di significativa peculiare criticità”.

