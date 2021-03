COVID, IL PREFETTO DELL’AQUILA SI VACCINA E ADERISCE A CAMPAGNA AFM

L’AQUILA – Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha effettuato in giornata la vaccinazione Covid prevista per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Prefetture ed ha aderito come testimonial alla Campagna di vaccinazione promossa dall’Afm (Azienda Farmaceutica Aquilana) del Comune dell’Aquila.

Nel video girato dai promotori il Prefetto ha rammentato l’estrema importanza della partecipazione alle vaccinazioni previste, a tutela della salute di tutti, dei propri cari e, in particolare, delle persone che a causa delle loro particolari fragilità sanitarie non potranno purtroppo vaccinarsi.

