COVID, IMMUNOLOGA VIOLA: “CONTROLLI SERRATI O CHIUDERE TUTTO”

ROMA – “Dico da tempo che le mezze misure, come anticipare l’orario di chiusura alle 18.30, non servono. Ci sono due possibilità: o si mettono in atto controlli serrati per evitare assembramenti nei locali pubblici e fuori, oppure si chiude tutto. In questo momento abbiamo ancora un numero di morti troppo alto e gli ospedali in difficoltà. Bisogna scegliere che linea tenere, ma lasciare aperto senza controlli non è possibile”. A dirlo all’Adnkronos Salute è l’immunologa Antonella Viola, docente di Patologia generale presso il Dipartimento di Scienze biomediche dell’università di Padova, mentre il Governo sta discutendo nuove restrizioni per frenare la diffusione di Covid-19 in vista delle feste di Natale e Capodanno.

