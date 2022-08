COVID: IN ABRUZZO 1.000 NUOVI CASI 773 GUARITI E UN MORTO. IN TERAPIA INTENSIVA SOLO 6 PAZIENTI

PESCARA – Oggi in Abruzzo 1000 nuovi positivi al covid, con eseguiti 1070 tamponi molecolari e 3709 test antigenici. e si registra una vittima, di 90 anni.

Sono 501.958 le persone guarite da inizio pandemia, 773 ieri.

Sono 24.887 gli abruzzesi attualmente positivi, in crescita di 225 unità, di cui 174 ricoverati in area medica (+1) e 6 in terapia intensiva (invariato).

I nuovi positivi sono residenti nelle province di Pescara (298), di Chieti (229), di Teramo (213) e dell’Aquila (176), e poi da fuori regione 51, e in accertamento 32.