COVID: IN ABRUZZO 1.035 CASI E NESSUN MORTO, AUMENTANO RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA

PESCARA – Sono 1.035 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 956 tamponi molecolari e 4.660 test antigenici: il tasso di positività è pari al 18,43%. In aumento i ricoveri, sia per quanto riguarda l’area medica sia per le terapie intensive.

Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 3.687.

Gli attualmente positivi sono 17.536 (-217): 170 pazienti (+6) sono ricoverati in ospedale in area medica e 3 (+2) sono in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Con l’incremento odierno le rianimazioni tornano ai valori di due settimane fa.

I guariti sono 553.529 (+1.252). Il totale dei casi sale a 574.752: 116.800 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+217), 164.302 in provincia di Chieti (+288), 135.218 in provincia di Pescara (+314), 137.328 in provincia di Teramo (+190) e 12.510 fuori regione (+12), mentre per 8.594 (+14) sono in corso verifiche sulla provenienza.