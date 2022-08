COVID: IN ABRUZZO 1.135 CASI E 5 MORTI. ISS, IN TUTTA ITALIA RICOVERI FINALMENTE SOTTO SOGLIA 15%

PESCARA – Sono 1135 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 68 e 98 anni) e sale a 3574.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 494649 dimessi/guariti (+1142 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25252 (-13 rispetto a ieri).

Di questi, 230 pazienti (-8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1130 tamponi molecolari (2436858 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4583 test antigenici (4182973).

Del totale dei casi positivi, 105878 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+174 rispetto a ieri), 150006 in provincia di Chieti (+331), 121548 in provincia di Pescara (+285), 126620 in provincia di Teramo (+261), 11256 fuori regione (+31) e 8167 (+52) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

E’ da oltre un mese che i reparti ospedalieri ordinari non registravano un tasso di occupazione di malati Covid sotto la soglia di allerta fissata al 15%. Il livello di occupazione dei reparti, che l’ultimo monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute segnala oggi al 13%, non scendeva infatti sotto la soglia del 15% dallo scorso 7 luglio quando è stato pari al 13,3%. Stabilmente sotto la soglia di allerta fissata al 10% sono invece i reparti di terapia intensiva, che l’ultimo monitoraggio settimanale pubblicato oggi segnala al 3,6% di occupazione.