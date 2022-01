L’AQUILA – In seguito ai riallineamenti complessivi eseguiti sui dati riferiti alla giornata di ieri, nelle ultime 24 ore si registrano in Abruzzo si registrano 1.135 nuovi positivi, di cui 639 emersi da test antigenico, di età compresa tra 2 e 92 anni.

Eseguiti in tutto 2.599 tamponi molecolari e 51.961 test antigenici (compresi quelli non comunicati ieri).

Due i decessi: si tratta di una 70enne e un 74enne della provincia di Chieti.

Sono 87.087 i guariti (+5), 22.000 gli attualmente positivi (+1.223), 184 i ricoverati in area medica (+5), 22 in terapia intensiva (+1), 21.794 in isolamento domiciliare (+1.217).

I nuovi positivi, al lordo dei riallineamenti, sono residenti in provincia dell’Aquila (98), Chieti (284), Pescara (202), Teramo (576), fuori regione (26), in accertamento (44).