COVID, IN ABRUZZO 100 NUOVI CASI E 124 GUARITI;OGGI CDM SU GREEN PASS LAVORO OBBLIGATORIO

PESCARA – Sono 100, di età compresa tra 1 e 82 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, su 2.621 tamponi molecolari (1373398 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.474 test antigenici (769.754). che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 80476. Il totale risulta inferiore, in quanto è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra Regione.

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.64 per cento.

Del totale dei casi positivi, 33 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 17 in provincia di Chieti, 18 in provincia di Pescara, 32 in provincia di Teramo (+32); rimane invariato il numero di casi provenienti da fuori regione (invariato), mentre diminuisce di un’unità il numero di quelli per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2535.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 75899 dimessi/guariti (+124 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2042 (-25 rispetto a ieri); nel totale sono ricompresi anche 417 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

70 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1965 (-22 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

GREEN PASS PER DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI: OGGI CDM

“Abbiamo intrapreso una strada chiara, il Consiglio dei ministri sarà sicuramente un momento importante. Si va verso l’obbligo del certificato verde non solo per i lavoratori del pubblico impiego ma anche per quelli del settore privato. Solo immunizzando la stragrande maggioranza della popolazione possiamo contenere i contagi. Il vaccino è l’unica arma che abbiamo contro il Covid”, ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

“Sicuramente ci sarà un’estensione del green pass: quali saranno le modalità, quali saranno i tempi lo discuteremo nelle prossime ore. Ma mi pare che la linea che avevamo definito all’inizio vada avanti ed è quella di un’estensione del Green pass come strumento migliore per evitare le chiusure, per evitare un ritorno a forme di intervento più restrittivo”, le parole del ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Si delinea anche il quadro delle conseguenze per i lavoratori che non rispetteranno l’obbligo: in arrivo sospensione e stop allo stipendio ma nessuna multa per chi per 5 volte si presenta sul posto di lavoro senza certificazione verde. In sostanza, viene replicata la linea già adottata per la scuola.

Sul fronte green pass, intanto, è arrivato il via libera del Senato al decreto che stabilisce l’obbligo per ristoranti al chiuso e altre attività. Il decreto varato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio, già licenziato dalla Camera il 9 settembre, è stato approvato definitivamente a Palazzo Madama con la fiducia: 189 voti a favore, 32 contrari e 2 astensioni.

Il testo che proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, determina tra l’altro l’accesso con il Green pass ai ristoranti al chiuso, agli spettacoli, alle competizioni sportive, ai musei e mostre, piscine e palestre, sagre e fiere, convegni e congressi, ai centri termali e culturali, nonché sale gioco e sale scommesse.