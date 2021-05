COVID: IN ABRUZZO REGISTRATI 112 POSITIVI, UN DECESSO E 105 GUARITI

L’AQUILA – Sono 112 nuovi positivi, di età compresa tra 1 e 97 anni, registrati in Abruzzo su 4.182 tamponi molecolari e 2.386 test antigenici.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovi caso. Del totale dei casi positivi, 38 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 39 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 20 in provincia di Teramo; tre provengono invece da fuori regione.

Sono invece 63.692 i dimessi o guariti dall’inizio dell’emergenza (+105 rispetto a ieri), mentre ammontano a 6.892 attualmente positivi (+6), di cui 205 ricoverati in area medica (-10), 19 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 6668 in isolamento domiciliare (+16).