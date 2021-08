COVID, IN ABRUZZO 117 CASI POSITIVI E NESSUN DECESSO; RESTA INVARIATO IL NUMERO DEI GUARITI

L’AQUILA – Sono 117 i casi positivi, di età compresa tra 2 e 87 anni, registrati oggi in Abruzzo su 2.348 tamponi molecolari e 6.234 antigenici.

Dei casi registrati, 28 sono residenti o domiciliati in privincia dell’aquila, 15 in provincia di Chieti, 22 in provincia di Pescara e 41 in provincia di Teramo; 11 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento.,

Nessun decesso registrato, mentre resta invariato il numero di guariti.

2348 gli attualmente positivi (+117), 61 ricoverati in area medica (+2), 12 in terapia intensiva (invariato), 2275 in isolamento domiciliare