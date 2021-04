COVID, IN ABRUZZO 11MILA VACCINAZIONI AL GIORNO: FIGLIUOLO INVIA CALENDARIO DOSI

L’AQUILA – Undicimila vaccinazioni al giorno entro il 29 aprile.

È questo è l’obiettivo comunicato alla Regione Abruzzo dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid.

È una “road map” quella contenuta in un documento riservato di cui il Centro è venuto in possesso, un calendario con il quale Figliuolo detta i tempi, definendo regione per regione le quantità di vaccini somministrati da aumentare di giorno in giorno che, nel caso dell’Abruzzo, partono dalla base attuale di circa 7 mila dosi e devono raggiungere quota 11 mila a fine mese.

Il documento certifica ufficialmente, attraverso i numeri, di quanto l’Abruzzo dovrà accelerare nella corsa all’immunizzazione. Le indicazioni dovranno essere rispettate con rigore e, per far sì che questo sia possibile, verrà assicurata la maggiore quantità di vaccini. Così promette Figliuolo. Alla tabella di marcia forzata, infatti, corrisponderà un aumento delle consegne, soprattutto di Pfizer.

A quella che è diventata ormai una normale distribuzione settimanale di circa 38mila vaccini di questo tipo, se ne aggiungeranno altre di diverse migliaia a partire dal 29 aprile, fino ad avere un quantitativo settimanale di 58mila fiale Pfizer. A cui si dovranno sommare le scorte di Moderna e AstraZeneca in modo da raggiungere l’obiettivo delle 11 mila dosi.

Il target per l’Abruzzo indica per il periodo in corso (dal 16 al 22 aprile) 7.050 inoculazioni giornaliere. Un identico dato corrisponde anche al 23 del mese. Poi la costante crescita: 8.679 il 24 aprile, 8.896 il giorno successivo, oltre 9mila il 26 aprile. E ancora 9.346 il 27 aprile, 9.580 il 28 fino ad arrivare alle 11 mila del 29 aprile.

Intanto domani partirà la vaccinazione riservata alla fascia d’età compresa tra i 70 e i 79 anni che conta oltre 134mila persone interessate, entro martedì invece si dovrebbe aprire la piattaforma per la fascia dai 60 ai 69 anni.

Le tipologie di vaccino disponibili in Abruzzo hanno superato la percentuale di somministrazione dell’80%. Tutte tranne una: le quasi 40mila scorte di AstraZeneca in giacenza corrispondono al 57% di quelle arrivate in regione e che ammontano a 91.400 fiale. Pfizer si conferma il vaccino più usato: 251.533 somministrazioni su 267.870 dosi.