COVID ABRUZZO: 121 NUOVI CASI, META’ NEL TERAMANO; DA DOMANI DI NUOVO IN ZONA ROSSA

L’AQUILA – Sono 121 nuovi casi, di età compresa tra 1 mese e 100 anni, registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore su 1.065 tamponi effettuati: è risultato positivo l’11,36% dei test. Nonostante i pochi tamponi eseguiti, la percentuale è in crescita rispetto alla media delle scorse settimane.

Il totale dei positivi sale quindi 36.074 i casi registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Di questi 11.183 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+18 rispetto a ieri), 7476 in provincia di Chieti (+37), 7276 in provincia di Pescara (+6), 9680 in provincia di Teramo (+57), 296 fuori regione (+3) e 163 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 23, di cui 1 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra inoltre 9 nuovi casi e sale a 1.240 (di età compresa tra 71 e 88 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 3 casi fanno riferimenti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 23629 dimessi/guariti (+330 rispetto a ieri), mentre gli attualmente positivi, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, ammontano a 11205 (-218 rispetto a ieri).

466 pazienti (+21 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 39 (-2 rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10700 (-237 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

OGGI 864 VACCINATI, TOTALE SALE A 2.019

Oggi in Abruzzo, secondo i dati registrati fino alle 16, sono state vaccinate 864 persone: 313 Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 197 Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 157 Asl Pescara, 197 Asl Teramo. Del totale dei vaccinati 376 sono uomini e 488 donne.

Le vaccinazioni sono ancora in corso e proseguiranno fino a sera. Al momento il numero complessivo dei vaccinati in Abruzzo è pari a 2.019. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

OGGI ABRUZZO ARANCIONE PER UN GIORNO, GOVERNO VERSO RESTRIZIONI FINO A 15 GENNAIO

Oggi l’Abruzzo come tutta l’Italia torna zona arancione, con minori restrizioni, domani 5 gennaio e dopodomani 6 gennaio tonerà però zona rossa, infine 7 gennaio diventerà finalmente zona gialla, anche in virtù anche dell’indice di contagio, rt, più basso d’Italia.

Almeno in teoria, perché importanti novità sono state annunciate e abbozzate ieri durante il vertice riunito ieri dal premier Giuseppe Conte, con il ministro Francesco Boccia, i capidelegazione della maggioranza e il Comitato Tecnico Scientifico. Ovvero un’ordinanza-ponte che anticipi al giorno dopo l’Epifania il nuovo Dpcm con le stringenti misure anti contagio, atteso per il 15 gennaio, per evitare il relativo liberi tutti della “zona gialla” al fine di contenere la nuova impennata di contagi da Covid-19 che si è registrata negli ultimi giorni.

Intanto il presidente Marco Marsilio ha espresso nel corso della riunione convocata stanotte la posizione della Regione Abruzzo sulle ipotesi formulate dal governo.

“Ho chiesto al Governo di non stravolgere un’altra volta le regole a cui famiglie e imprese hanno cercato di adeguarsi e sulle quali stanno da settimane cercando di programmare il loro futuro. La posizione dell’Abruzzo è che bisogna dare un quadro di stabilità che consenta di affrontare il prossimo futuro con un minimo di prospettive. Dal 7 gennaio occorre tornare alla disciplina pre-natalizia che prevede la divisione in tre fasce. Ho condiviso, come tutti i miei colleghi, la proposta di abbassare le soglie di Rt previste per il passaggio da gialla a arancione e poi a rossa (portando i limiti oggi previsti a 1,50 e 1,25, rispettivamente a 1,25 e 1,00). Ma un conto è fare una ‘manutenzione’ dello strumento anche sulla scorta dell’esperienza fatta, altro sarebbe cambiare un’altra volta in corsa le regole del gioco”.

Ma non è certo quello auspicato da Marsilio l’orientamento del governo.

Da una parte, con l’ordinanza si andranno a rivedere i meccanismi che portano le regioni dalla zona gialla a quella arancione o rossa, che scatterebbe con soglie dell’Rt (l’indice di contagio) più basse: la zona arancione scatterà con soglia di contagio dell’1 e non più dell’1,25; quella rossa scatterà con soglia dell’1,25 e non più dell’1,50.

Assieme a questo, si valuta la possibilità di ”rafforzare” la zona gialla nazionale sul modello di quanto avvenuto durante le feste, con una zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi. Il tutto nell’attesa che entri a regime la campagna vaccinale.

Più in concreto le proposte sono quella di mantenere in vigore le misure vigenti fino al 15 gennaio (arancione nei feriali e rossa nel weekend), data di scadenza dell’ultimo Dpcm, oppure di tornare in zona gialla solo per il 7 e 8 gennaio, per poi passare alle misure della fascia arancione il weekend del 9 e 10 e, successivamente, sulla base del monitoraggio, assegnare le fasce per la settimana seguente.

Saranno cambiati i parametri di valutazione per le regioni. Con Rt a 1 (invece di 1,25) scatterà la zona arancione, con 1,25 (invece dell’attuale 1,50) si andrà in fascia rossa. Ciò significa che sarà più facile dover fare i conti con regole maggiormente ferree. Pertanto, pur tornando al sistema di divisione tra colori, l’area gialla non potrà avere allentamenti generalizzati.

Inoltre dal 7 gennaio e fino al 15, sarà consentito lo spostamento tra le regioni solo per ragioni di necessità. Ed pressochè certo che dal 7 gennaio e fino al 15 verrà previsto il divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni esclusi.

Tra le misure ipotizzate anche le chiusure di bar e ristoranti anche a pranzo, ma aperti solo per la vendita da asporto e la consegna a domicilio.

Ipotesi di fronte alle quali la Fipe già annuncia battaglia, mentre le opposizioni si affrettano a chiedere ”immediati ristori” per le imprese.

Inoltre, si pensa di introdurre un quarto colore, il bianco, che in qualche modo offre uno spiraglio di speranza alla popolazione, perché prevede poche restrizioni in quelle Regioni che si dovessero trovare con l’epidemia sotto controllo; ci sarebbe la riapertura ad esempio di cinema, teatri e palestre.

Scuole elementari e medie dovrebbero tornare in presenza dal 7 gennaio, mentre sulla riapertura delle superiori diversi governatori ritengono che sia decisivo aspettare l’esito del monitoraggio, previsto l’8 gennaio.

Contrarie anche alcune sigle sindacali alle riaperture, seppure al 50% e scaglionate. Se il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha indicato questa come la strada da seguire per il ritorno fra i banchi, dubbi sono stati sollevati dai governatori di molte regioni.

“Come governatori abbiamo fatto tutto ciò che era necessario in tema di sicurezza per i trasporti in accordo con i prefetti ma restano molte criticità sul contenimento della pandemia. Servono scelte tempestive affinché si possa dare certezze alle milioni di persone coinvolte. Siamo preoccupati per il silenzio da parte del governo sulle criticità sul tema della riapertura delle scuole”, spiegano i governatori della Lega al termine dell’incontro con il segretario della Lega, Matteo Salvini.

Ma dubbi sul ritorno fra i banchi arrivano anche da esponenti del Pd: “Comprendo la sincera volontà di moltissimi studenti di medie e superiori di tornare a scuola ma ritengo oggi opportuno valutare attentamente quando riprendere le lezioni in presenza. Occorre, infatti, verificare con attenzione se le restrizioni messe in atto durante le vacanze natalizie abbiamo realmente rallentato i contagi. Meglio riprendere nella seconda meta’ di gennaio che dover richiudere subito”, spiega la deputata dem, Lucia Ciampi. “Non è fisica quantistica, ma buon senso: se non siamo in grado di garantire un rientro a scuola sicuro per tutti, a fronte dei numeri del contagio e della pericolosa incognita della variante, si evita di mettere a rischio le persone, i lavoratori, i ragazzi, le famiglie”, avverte anche il deputato del Pd, Filippo Sensi.

Bar e ristoranti aperti solo per l’asporto

Ristoranti, bar, pasticcerie e pubblici esercizi assimilabili rimarranno aperti esclusivamente per la vendita d’asporto, dalle 5 alle 22, e la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario.

Negozi aperti

Riaprono tutti i negozi e dunque non solo gli alimentari, le farmacie e le edicole. Anche le attività commerciali rimaste chiuse in zona rossa potranno riaprire al pubblico ovviamente dopo le 5 di mattina per chiudere in ogni caso prima delle 22 di sera.

Spostamenti possibili

La fascia arancione consente di spostarsi liberamente all’interno del proprio comune, sempre dalle 5 alle 22, senza autocertificazione. Ovviamente ci si può spostare anche fuori dal Comune per i soliti tre motivi: lavoro, salute, necessità di forza maggiore. In tutti e tre questi casi si deve portare l’autocertificazione.

Le deroghe su seconda casa e visita ai parenti

Restano in vigore le deroghe valide per tutto il periodo natalizio: si può fare visita a un parente o un amico una volta al giorno in due e con i figli con meno di 14 anni, anche se al di fuori del proprio comune. Si può sempre raggiungere la seconda casa purché sia all’interno della propria regione. Chi abita in comuni piccoli vicino al confine regionale può ignorarlo nel raggio di 30 chilometri.

Ritorno alla propria residenza o domicilio

In qualunque caso è sempre possibile tornare nella propria residenza o nel prprio domicilio, cioè nella casa dove si vive stabilmente. Lo prevede il comma 4 dell’articolo 1 del Dpcm del 3 dicembre.

Sport e tempo libero

Si può svolgere attività sportiva e motoria all’aperto e nei parchi pubblici sempre all’interno del proprio comune di residenza. Restano però chiuse palestre, piscine, teatri e cinema.

Autocertificazione

L’autocertificazione non serve mai se ci si muove nel comune di residenza. Dovremo portarla con noi in qualunque altro caso.

Coprifuoco

Non si può uscire di casa fra le 22 di sera e le 5 di mattina.

AL VIA AD ATRI A SCREENING CON TAMPONI RAPIDI PER STUDENTI E DOCENTI

In vista della riapertura delle scuole, fissata per il 7 gennaio 2021, l’Amministrazione Comunale di Atri ha predisposto nuovamente, nelle giornate del 4 e 5 gennaio 2021, l’attività di screening per la ricerca del Sars-CoV2 riservata questa volta esclusivamente agli studenti e al personale delle scuole Primarie, Secondarie e degli Istituti Superiori presenti ad Atri.

Potranno sottoporsi gratuitamente al tampone rapido: gli studenti con età maggiore di 6 anni; i docenti; gli assistenti educativi; il personale Ata e le cuoche; gli autisti e gli assistenti dedicati agli scuolabus. Nella giornata di oggi, lunedì 4 gennaio, i test si effettueranno dalle 16 alle 20 e sarà possibile effettuare il tampone nei locali del Liceo Illuminati (con accesso dal tunnel d’ingresso di via Finocchi e uscita nell’atrio principale in Piazza Luigi Illuminati) e nella palestra di Palazzo Cicada.

Domani martedì 5 gennaio si effettueranno i tamponi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30 sempre nei locali del Liceo Illuminati e nella palestra di Palazzo Cicada. Inoltre, dalle 10 alle 12,30 i tamponi si effettueranno nella Scuola Primaria di Casoli di Atri (nel locale della palestra) e nel pomeriggio dalle 15 alle 17 nella sede dell’Associazione Fontanelle 2000 a Fontanelle di Atri. Per potersi sottoporre al tampone è necessario presentare nelle postazioni predisposte un documento d’identità, la tessera sanitaria e il modulo relativo al consenso, preferibilmente già compilato per evitare inutili code, reperibile sul sito della Asl di Teramo al seguente link: https://www.aslteramo.it/campagna-screening-covid-19/.

EX PRESIDENTE SENATO FRANCO MARINI RICOVERATO A RIETI, E’ IN RESPIRAZIONE ASSISTITA

L’ex presidente del Senato, Franco Marini, 87 anni, originario di San Pio delle Camere in provincia dell’Aquila, come riporta l’edizione reatina del Corriere dell’Umbria, è ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale San Camillo de Lellis dello stesso capoluogo sabino.

L’esponente del Pd, in ospedale da due giorni dopo essere risultato positivo ed aver accusato sintomi, è in condizioni stabili ed è tenuto in respirazione assistita. Al momento la direzione sanitaria dell’ospedale reatino non ha emesso alcun bollettino in riferimento alle condizioni dell’ex presidente del Senato.

“Siamo vicini al presidente Franco Marini per la dura prova che sta affrontando. La sua terra si stringe attorno a lui in un grande abbraccio”, dichiara Camillo D’Alessandro, deputato di Italia Viva.

“Un grande in bocca al lupo a Franco Marini, che combatte con coraggio la sua battaglia contro il Covid”. Così sulla sua pagina Facebook il parlamentare reatino del Pd e presidente della Commissione bilancio della Camera, Fabio Melilli, a proposito del ricovero di Marini.

“Un grande abbraccio a #FrancoMarini che con la tempra del ‘lupo marsicano’ sta combattendo all’ospedale di Rieti contro Covid19”, scrive invece su Twitter il presidente della commissione Esteri della Camera dei Deputati Piero Fassino.

LANCIANO, 182 CASI E 349 GUARITI: ARRIVATI VACCINI AL RENZETTI

La situazione a Lanciano, stando alle ultime comunicazioni della Asl e al numero basso di tamponi eseguiti, è stabile con i focolai della residenza protetta per anziani Santiago e della Casa Circondariale ancora in corso.

Lo annuncia il primo cittadino Mario Pupillo, che aggiunge: “Abbiamo 182 concittadini attualmente positivi mentre i guariti sono 349. I decessi purtroppo salgono a 17 di una ospite della residenza che era stata ricoverata in ospedale dopo essere risultata positiva. Ai familiari della nonnina esprimo le mie più sentite condoglianze per questo evento così doloroso”.

“E’ di tutta evidenza che il covid19 circola ancora tra noi e per farlo non usa treni, aerei o macchine, ma le nostre gambe. Dobbiamo assolutamente tenere alta l’attenzione, evitare di favorire il contagio con comportamenti non rispettosi degli altri, specie in questi giorni in cui riprenderanno le attività scolastiche delle superiori parzialmente in presenza a partire dal 7.

“Al Renzetti di Lanciano sono arrivati i vaccini contro il covid19, che spero e mi auguro vengano inoculati al più presto senza perdite di tempo prezioso: è la nostra luce in fondo al tunnel ma non siamo vicini ad uscire da questo incubo. Ricordo che il vaccino immunizza dal covid19 dopo la seconda dose e a 28 giorni dalla prima inoculazione. Io mi vaccinerò quando verrò il mio turno, senza alcun dubbio”, prosegue Pupillo.

“Vi prego di osservare le misure di contenimento che abbiamo a disposizione, il nostro unico vaccino disponibile per tutti al momento è la combinazione di questi tre elementi salvavita in questa fase: mascherina sempre, distanziamento, igiene delle mani”, conclude.

IN ARRIVO DOMANI IN ITALIA ALTRE 470MILA DOSI DEL VACCINO PFIZER

E’ previsto per domani, secondo quanto si apprende, l’arrivo in Italia di altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech.

Si tratta della seconda tranche delle spedizioni destinate al nostro Paese che in questa prima fase ha diritto a 3,4 milioni di dosi.

I farmaci saranno distribuiti direttamente dalla casa farmaceutica nei 294 punti di somministrazione indicati dalle regioni al commissario per l’emergenza Domenico Arcuri.

CAMPLI, PRIMO GIORNO DI SCREENING SU STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO: NESSUN POSITIVO

Primo giorno di screening oggi su studenti e personale scolastico nel Comune di Campli, presso la Casa del Cittadino di Sant’Onofrio:

217 i tamponi effettuati, nessun positivo. In particolare, si sono sottoposti a tampone 156 studenti, circa il 60% di quelli che frequentano il plesso scolastico di Marrocchi, e la quasi totalità del personale scolastico.

“Si tratta di un ottimo risultato anche in termini di partecipazione, se consideriamo che nello screening di massa rivolto a tutta la popolazione, svolto a fine dicembre, la partecipazione è stata del 18% in tutto il Comune di Campli” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli.

Domani secondo giorno al Palazzetto dello Sport di Piane Nocella, in modalità drive-in, dalle ore 9 alle 14.

Download in PDF©