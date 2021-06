COVID, IN ABRUZZO 200 VOLONTARI AL GIORNO IMPEGNATI NEI CENTRI VACCINALI

L’AQUILA – Sono oltre 200 i volontari di Protezione civile che, in Abruzzo, ogni giorno sono impegnati nei centri vaccinali.

Il dato è stato fornito questa mattina a L’Aquila dal direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile, Mauro Casinghini, durante l’incontro stampa in cui il presidente della Regione, Marco Marsilio, e l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì hanno ribadito che l’Abruzzo è una delle regioni che in Italia primeggiano per la vaccinazione anti Covid-19.

“Questi volontari – ha detto Casinghini – si affiancano ai medici, agli infermieri, ai sanitari vari e ai dipendenti delle amministrazioni comunali che quotidianamente, e ormai da mesi, sono impegnati sul fronte vaccini. Inoltre – ha aggiunto – sono oltre 123mila le giornate-uomo finora dedicate alla guerra al Covid da parte dei volontari dell’Abruzzo, con i cittadini, quindi, diventati parte attiva della lotta al virus”.