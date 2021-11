COVID: IN ABRUZZO 221 CASI, 61 GUARITI E NESSUN DECESSO. TERAMO E L’AQUILA SOPRA SOGLIA CRITICA

PESCARA – Sono 221, di età compresa tra 5 e 100 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo su 4.248 tamponi molecolari e 8.739 test antigenici., che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 84101. Il totale è inferiore in quanto sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati duplicati.

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.70 per cento.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2.566.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 79024 dimessi/guariti (+61 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.511 (+158 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 429 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

81 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2424 (+155 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Dei casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, 66 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 34 in provincia di Chieti, 42 in provincia di Pescara, 65 in provincia di Teramo (+65). Diminuisce di un caso il numero di quelli che provengono da fuori regione (682), mentre sono 14 coloro per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Il preoccupante incremento dei contagi investe intanto anche l’Abruzzo e a dirlo sono i numeri dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Agenas che monitorano l’andamento settimanale.

L’indicatore dell’incidenza per l’Abruzzo è di 64 i nuovi positivi ogni 100mila abitanti registrati negli ultimi sette giorni, la soglia oltre cui scatta la zona gialla è 50.

A preoccupare la provincia di Teramo, con incidenza di 128 su 100.00o casi, sesto dato in Italia e la Provincia dell’Aquila, a 76 casi, dunque anche lei sopra la soglia critica.

Per fortuna ad evitare per ora nuove restrizioni, che avrebbero effetti sociali ed economici devastanti, l’occupazione dei posti letto in area medica che aumenta si ma i misura minima rispetto ai contagi. E questo grazie ai vaccini che rendono il virus meno aggressivo anche in caso di positività.

I posti di terapia intensiva, va ricordato, sono in Abruzzo 181 posti letto, più altri 19 attivabili in caso di estrema emergenza.

In Italia la percentuale di posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid, è passata dal 4 al 5%. In particolare, sale in Friuli Venezia Giulia, dove arriva all’11%, raggiungendo le Marche.

Entrambe superando quindi la soglia di allerta del 10%, che rappresenta uno dei parametri per il passaggio della Regione in zona Gialla. Salgono anche in Piemonte, dal 3 al 4%, così come in Liguria e in Veneto, dal 4 al 5%. Stabili invece le altre regioni, tra cui spicca la Sicilia, con il 9%.

A livello nazionale, è stabile al 6% l’occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di area medica o non critica. Ma la percentuale sale in 7 regioni, anche se nessuna supera la soglia di allerta definita pari al 15%.

In particolare la crescita si rileva in Abruzzo, Liguria, Puglia, Toscana (al 6%) così come in Friuli ( al 10%), Provincia Autonoma di Bolzano (al 13%) e Veneto (al 4%).

Scende invece in Basilicata (7%) e Valle d’Aosta (8%). Stabile, invece, nelle altre regioni.