L’AQUILA – Sono 225 i casi positivi, di età compresa tra 1 e 91 anni, al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo su 2.151 tamponi molecolari e 3.084 test antigenici.

I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (33), Chieti (5), Pescara (112), Teramo (73). Due sono in corso di accertamento.

Nessun decesso registrato, mentre sono 58 i nuovi guariti, per un totale di 84.833 da inizio pandemia.

144 ricoverati in area medica (+10), 21 in terapia intensiva (+3), 8940 in isolamento domiciliare (+157).

Alla luce degli ultimi dati, i casi attivi di Coronavirus in Abruzzo superano quota novemila, mentre solo una settimana fa erano meno di settemila.

In rapido aumento i ricoveri: il tasso di occupazione dei posti letto sale al 12% per le terapie intensive e all’11% per l’area non critica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%.

L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 261 (soglia limite 50).

I numeri più alti sono quelli del Teramano, che mostra i dati peggiori da quando, quasi due anni fa, è esplosa la pandemia: l’incidenza settimanale è a 334. Segue, con 303, il Pescarese, pure in rapido peggioramento; nel solo capoluogo adriatico il parametro è a 318. Poi ci sono l’Aquilano, con 222, e il Chietino, con un’incidenza pari a 178.