COVID: IN ABRUZZO 247 CASI, UN MORTO E 802 GUARITI, 9 RICOVERI IN PIU’

PESCARA – Sono 247 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 587968.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3710.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 569629 dimessi/guariti (+802 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 14629 (-556 rispetto a ieri).

Di questi, 172 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 228 tamponi molecolari (2516087 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 937 test antigenici (4486128).

Del totale dei casi positivi, 119799 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+54 rispetto a ieri), 168144 in provincia di Chieti (+51), 138635 in provincia di Pescara (+92), 140066 in p