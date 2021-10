COVID: IN ABRUZZO 26 NUOVI POSITIVI E 63 GUARITI; REGISTRATO UN DECESSO IN PROVINCIA DI CHIETI

L’AQUILA – Sono 26 i nuovi positivi, di età compresa tra 5 e 90 anni, registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, su 2.431 tamponi molecolari e 10.058 test antigenici.

I nuovi positivi, al lordo dei riallineamenti, sono residenti in provincia dell’Aquila (10), Chieti (6), Pescara (6), Teramo (6).

Registrato un decesso; si tratta di una 89enne della provincia di Chieti.

63 i nuovi guariti, per un totale di 77.912 da inizio pandemia.

1.389 gli attualmente positivi (-38), 50 ricoverati in area medica (+2), 5 in terapia intensiva (invariato), 1334 in isolamento domiciliare (-40).