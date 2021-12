COVID, IN ABRUZZO 286 NUOVI CASI, 61 GUARITI E DUE DECESSI. TASSO POSITIVITA’ PARI A 1.8%

L’AQUILA – Sono 286, di età compresa tra 1 e 97 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo su 4.974 tamponi molecolari e 10.533 test antigenici, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 88664. Il totale è inferiore in seguito a riallineamenti.

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.84 per cento.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di una 70enne e di una 94enne della provincia dell’Aquila) e sale a 2597.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 81.351 dimessi/guariti (+61 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 4716 (+222 rispetto a ieri); nel totale sono ricompresi anche 842 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

114 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4593 (+217 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 67 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 102 in provincia di Chieti, 31 in provincia di Pescara, 89 in provincia di Teramo, 708 fuori regione (-4) e 147 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Intanto dai dati del monitoraggio settimana Covid Iss-Ministero della Salute, l’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 155 per 100mila abitanti dal 26 novembre al 2 dicembre, rispetto a 125 per 100mila abitanti della settimana precedente.

Nel periodo 10 novembre – 23 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,20 (range 1,12 – 1,28), al di sopra della soglia epidemica ma diminuzione rispetto a 1,23 della settimana precedente.

Il tasso di occupazione al 2 dicembre in terapia intensiva è al 7,3% in salita rispetto al 6,2% della scorsa settimana, con dato relativo al 25 novembre).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 9,1% (2 dicembre) contro l’8,1% (25 novembre).

In forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (30.966 vs 23.971 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (33% rispetto al 34% della scorsa settimana). È stabile al 45% la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi mentre è in aumento la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (22% rispetto al 21%).

IN ABRUZZO 76MILA BAMBINI TRA 5 E 11 ANNI

Sono poco meno di 76mila, in Abruzzo, secondo i dati Istat, i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, fascia di popolazione per cui nelle prossime settimane dovrebbe essere estesa la vaccinazione contro il Covid-19.

Non si tratta comunque della reale platea di destinatari del vaccino: i dati, come sempre, dovranno essere riallineati in base alle residenze anagrafiche.

La fascia di età in questione, negli ultimi tempi, è particolarmente colpita dai contagi: su un totale di 4.635 positivi accertati a novembre in Abruzzo, 769 – cioè il 17% – sono persone di età compresa tra 5 e 11 anni.

Dei 76mila cittadini abruzzesi tra 5 e 11 anni, sempre stando ai dati Istat, circa 22mila sono residenti nella provincia dell’Aquila, 19.300 nel Pescarese, 17.700 nel Teramano e 16.800 nella provincia di Chieti. Per quanto riguarda la seconda fascia di popolazione più giovane, quella 12-19 anni, la campagna vaccinale procede spedita: su una platea totale di 94.727 persone, il 70,72% ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 6% attende la seconda dose.