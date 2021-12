L’AQUILA – Sono 338 i nuovi positivi, di età compresa tra 1 e 91 anni, registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, su 5.504 tamponi molecolari e 10.539 test antigenici.

Tre i deceduti, di età compresa tra 82 e 91 anni, 81.977 guariti (+156), 5.140 attualmente positivi (+179), 120 ricoverati in area medica (+1), 10 in terapia intensiva (+2), 5010 in isolamento domiciliare (+176).

Dei nuovi positivi, 111 sono residenti in provincia di Chieti, 110 in quella di Teramo, 63 in quella dell’Aquila, 46 in quella di Pescara e 8 in corso di accertamento.

Alla luce degli ultimi dati, il tasso di occupazione dei posti letto sale al 6% per le terapie intensive ed è fermo al 9% per l’area medica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%.

In aumento l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che arriva a 142.

I numeri più alti continuano ad essere quelli del Teramano, dove l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti schizza a 238. Segue il chietino, con 141, pure in rapida crescita. Poi ci sono l’Aquilano (97) e il Pescarese (91).