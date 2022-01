COVID: IN ABRUZZO 5.061 NUOVI CASI, TRE DECESSI E 393 GUARITI. TASSO POSITIVITA’ PARI A 13,36%

L’AQUILA – Sono 5.061, di età compresa tra 1 e 99 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 118.779.

In totale, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.990 tamponi molecolari (1745168 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 36.170 test antigenici. Dei positivi odierni, 4355 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 13.26 per cento.

Del totale dei casi positivi emersi, 726 residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 1.859 in provincia di Chieti, 1.236 in provincia di Pescara, 1001 in provincia di Teramo. 99 provengono da fuori regione, mentre per 139 sono in corso verifiche sulla provenienza.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di una 94enne della provincia di Teramo e di una 88enne della provincia di Pescara, mentre il terzo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2648.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 87764 dimessi/guariti (+393 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 28367 (+4664 rispetto a ieri); nel totale sono ricompresi anche 16975 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

216 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 23 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 28128 (+4641 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

ABRUZZO VERSO ZONA GIALLA, RAGGIUNTO ULTIMO PARAMETRO RICOVERI AREA MEDICA

Il tasso di occupazione dei posti letto in area non critica, in Abruzzo – in base all’aggiornamento quotidiano dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) – raggiunge il 15% (+1%), mentre quello relativo alle terapie intensive è fermo al 12%, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 15 e del 10%.

Quello dei ricoveri in area medica per l’Abruzzo era l’unico parametro ancora da zona bianca.

In attesa del nuovo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, previsto per venerdì, saranno dunque determinanti i dati dei prossimi giorni.

L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti continua a salire e arriva a 1.296 (soglia limite 50). Negli ultimi sette giorni i nuovi casi sono stati 16.608: la variazione percentuale dei nuovi casi, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al +366,25%. A livello territoriale, tutte le province continuano a presentare l’incidenza peggiore di sempre.

I numeri più alti restano quelli della provincia di Pescara, dove il parametro sale a 1.423 (nel solo capoluogo adriatico l’incidenza è addirittura a 1.528). Seguono il Teramano (1.311), il Chietino (1.289) e l’Aquilano (874).

Sono 1.990 i nuovi casi accertati nelle ultime ore. Il dato comprende anche 1.368 nuovi positivi accertati esclusivamente attraverso test antigenico rapido, come disposto dalla circolare del 29 dicembre del Dipartimento regionale Sanità. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (2.473) e test antigenici (13.218) è pari all’12,68%. Si registrano tre decessi recenti: due riguardano una 91enne e una 78enne della provincia di Teramo, mentre il terzo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl. Il bilancio delle vittime sale a 2.645. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 93 anni.

Gli attualmente positivi sono 23.703 (+1.703): 194 pazienti (+10) sono ricoverati in ospedale in area medica e 22 (invariato) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 23.487 (+1.693) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 87.371 (+284).

Intanto la campagna vaccinale va avanti. Sono 420mila le dosi booster complessivamente somministrate: sono pari al 35% della platea di beneficiari. Sono 56.321 le terze dosi somministrate solo negli ultimi sette giorni, in aumento rispetto alla settimana precedente. Nello stesso periodo sono state somministrate 5.332 prime dosi, dato in crescita rispetto alle settimane precedenti. I bambini tra 5 e 11 anni che fino ad ora hanno ricevuto la prima dose sono 5.389, pari al 7% della platea. La copertura vaccinale, ovvero la popolazione che ha ricevuto due dosi o un siero monodose, è pari al 79,6%; il dato sale all’84,5% considerando solo gli utenti over 12.