COVID: IN ABRUZZO 700 CASI, 818 GUARITI, ZERO VITTIME. FIASO, “83% RICOVERATI HA FATTO QUARTA DOSE”

L’AQUILA – Sono 700 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 1.407 tamponi molecolari e 3.499 test antigenici: il tasso di positività è pari al 14,27%. Non si registrano decessi recenti; il bilancio delle vittime è fermo a 3.659. I guariti sono 818.

In Abruzzo aumentano rapidamente i ricoveri in area medica, ma scendono quelli relativi alle sole terapie intensive, che raggiungono il valore più basso registrato nell’ultimo anno. I guariti superano quota 520mila.

Intanto emerge dalla rilevazione effettuata il 20 settembre tra gli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), che la stragrande maggioranza dei casi di ricovero per patologia respiratoria-polmonare da Covid, ovvero l’83,5%, “sono pazienti che hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino da oltre 6 mesi e non si sono sottoposti dunque alla dose booster”. “L’alto numero – dice il presidente Fiaso, Giovanni Migliore – continua a testimoniare lo scarso ricorso alla quarta dose e su questo occorre il massimo impegno non solo delle aziende sanitarie ma anche dei medici di famiglia”.

Gli attualmente positivi sono 27.553 (-118): 120 pazienti (+10) sono ricoverati in ospedale in area medica e 1 (-1) è in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. i guariti sono 520.657 (+818).

Il totale dei casi sale a 551.869: 111.959 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+152), 157.580 in provincia di Chieti (+265), 128.720 in provincia di Pescara (+167), 132.595 in provincia di Teramo (+106) e 12.238 fuori regione (+13), mentre per 8.777 (-3) sono in corso verifiche sulla provenienza.