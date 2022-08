COVID: IN ABRUZZO 8 MORTI, BILANCIO ARRIVA A QUOTA 1.600. 1.200 NUOVI CASI, 22 PAZIENTI RICOVERATI

L’AQUILA . Sono 1200 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 528.207 abruzzesi contagiati, dal marzo del 2021.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi, di età compresa tra 42 e 96 anni, di cui 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3.600.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 499891 dimessi/guariti (+1667 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 24716 (-475 rispetto a ieri).

Di questi, 196 pazienti (-21 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1139 tamponi molecolari (2442028 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4084 test antigenici (4205727).

Del totale dei casi positivi, 106688 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+186 rispetto a ieri), 151192 in provincia di Chieti (+341), 122664 in provincia di Pescara (+351), 127749 in provincia di Teramo (+219), 11459 fuori regione (+32) e 8455 (+71) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.