COVID: IN ABRUZZO 83 NUOVI CONTAGI, 42 IN PROVINCIA DELL’AQUILA. NESSUN DECESSO REGISTRATO

L’AQUILA – Sono 83, di età compresa tra 4 e 93 anni, i casi positivi al Covid registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, su 1.893 tamponi molecolari e 10.648 test antigenici.

Dei nuovi positivi, 42 sono residenti in provincia dell’Aquila, 17 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara e 19 in provincia di Teramo.

Nessun decesso registrato, mentre resta invariato il numero di guariti (78.255).

Sono 1.551 attualmente positivi (+83), con 56 ricoverati in area medica (+5), 6 in terapia intensiva (invariato), 1489 in isolamento domiciliare (+78).