COVID: IN ABRUZZO 85 POSITIVI, NESSUN DECESSO E 32 GUARITI; SALGONO CONTAGI MA CALANO RICOVERI

L’AQUILA – Sono 85 i nuovi positivi, di età compresa tra 2 e 90 anni, registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, su 2.080 tamponi molecolari e 4.093 test antigenici,.

Di questi, 9 sono residenti o domincilaiti in provincia dell’Aquila, 24 in provincia di Chieti, 24 in provincia di Pescara Ch e 31 in provincia di Teramo.

Nel totale sono compresi 3 casi la cui residenza era in accertamento e che ora sono stati attribuiti alla provincia di riferimento.

Non è stato registrato nessun deceduto. Dall’inizio dell’emergenza i guariti ammontano a 72.247 (+32) e a 1.448 attualmente positivi (+53).

Sono 23 i ricoverati in area medica (+1), 0 in terapia intensiva (invariato), 1425 in isolamento domiciliare (+52).

Mantenendo questo ritmo di somministrazione l’Abruzzo supererà la soglia dell’80 per cento delle persone vaccinate il 26 agosto, sarebbe una delle prime regioni in Italia a raggiungere l’immunità di gregge.

Ad oggi in Abruzzo hanno hanno completato il ciclo vaccinale il 54,4% della popolazione, con un ulteriore 12,4 per cento. Numeri che collocano la regione tra quelle con le migliori performance

Ieri sono state somministrate 11.848 dosi di vaccino: 3.920 in provincia di Chieti, 2.888 in provincia dell’Aquila 2.330 in provincia di Pescara, e 2.710 in provincia di Teramo.

L’importanza delle vaccinazioni stanno nei bollettini del contagio: a differenza del passato, se anche crescono i contagi, i sintomi solo lievi e si è azzerata da giorni la mortalità.