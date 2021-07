COVID: IN ABRUZZO 85 POSITIVI, UN GUARITO E NESSUN DECESSO; EFFETTUATI OLTRE 6MILA TAMPONI

L’AQUILA – Sono 85 i nuovi positivi, di età compresa tra 1 e 85 anni, registrati su 2.197 tamponi molecolari e 3.962 test.

Di questi 8 sono domiciliati o residenti in provincia dell’Aquila, 7 in provincia di Chieti, 46 in provincia di Pescara e 18 Te in provincia di Teramo; 6 sono invece con residenza in accertamento.

Nessun decesso registrato e un guarito. Sono 1202 attualmente positivi (+84), 24 i ricoverati in area medica (+2), 0 in terapia intensiva (-1), 1178 in isolamento domiciliare (+83).