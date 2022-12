COVID IN ABRUZZO: ALLENTA LA MORSA DEL VIRUS, -27% CASI IN UNA SETTIMANA, CALA TASSO POSITIVITÀ

L’AQUILA – Allenta in modo significativo la diffusione del Covid-19 in Abruzzo: il dato degli ultimi sette giorni registra una flessione del 27% rispetto alla settimana precedente. Nel periodo dal 10 al 16 dicembre, infatti, i nuovi casi erano stati 6.402, mentre negli ultimi sette giorni sono stati 4.682.

Di conseguenza, torna a scendere l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che è ora a 368 (una settimana fa 503). In calo anche il tasso di positività, la cui media nell’ultima settimana è pari al 16,53% contro il 18,44% della settimana precedente.

Sul fronte decessi, analizzando i dati contenuti nel bollettino della Regione, si registra un lieve calo: nell’ultima settimana le vittime sono state 14, contro le 21 di quella precedente.

In rapido calo i ricoveri in area medica, mentre salgono lievemente quelli in terapia intensiva: il tasso di occupazione dei posti letto al momento è al 4% per le terapie intensive (una settimana fa 3%) e scende al 16% per l’area non critica (19%). A livello territoriale, i numeri scendono ovunque: in testa c’è la provincia di Chieti con un’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti pari a 415, seguita da quella di Pescara, con 405. Poi ci sono il Teramano (369) e l’Aquilano (240).