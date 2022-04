COVID IN ABRUZZO: CALANO CASI, MA CRESCONO RICOVERI. UN ITALIANO SU 4 CONTAGIATO DA INIZIO PANDEMIA

L”AQUILA – Anche in Abruzzo la curva del contagio da covid 19 sta flettendo, ma il tasso di occupazione dei posti letto sale al 9% per le terapie intensive ed è al 22% per l’area medica. Il dato nazionale è del 5% in terapia intensiva e del 16% in area medica.

L’incremento è settimanale: nell’ultimo bollettino, quello di ieri scendono a 309 i pazienti (-14) ricoverati in area medica e salgono a 17 (+2) quelli in terapia intensiva.

Il totale dei casi di Covid ha superato i 15 milioni da inizio pandemia: vuol dire che un italiano su 4 è stato contagiato dal virus.

Secondo i dati del ministero della salute, infatti, sono 15.035.943 i casi in totale. Sono 1.274.286 le persone attualmente positive, 102 in più nelle ultime 24 ore, mentre le vittime salgono a 160.253. I dimessi e i guariti sono 13.601.404, con un incremento di 69.837 rispetto a ieri.

Ieri sono stati 1.926 i guariti e 1.982 i nuovi casi. Positivo il 13,13% dei campioni. Si è registrata una vittima, con il conto che arriva a 3.116: si tratta di una 90enne della provincia di Teramo.

Per quanto riguarda gli ultimi contagi: in testa Pescara con 190, seguita da L’Aquila (144) e Teramo (109). E poi Montesilvano (69), Chieti (65), Lanciano (59), Avezzano (50), Francavilla al Mare (44), Vasto (43), Roseto degli Abruzzi (42), Giulianova (39), Sulmona (38), Città Sant’Angelo (32), San Salvo (32) e Ortona (30).

In Italia sono 69.278 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 150, in calo rispetto alle 194 di ieri.

Il tasso di positività è stabile al 15,01%. Sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.164, ovvero 82 in meno rispetto a ieri.