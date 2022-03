COVID: IN ABRUZZO INCIDENZA CONTAGI TORNA SOPRA QUOTA MILLE MA RICOVERI IN LIEVE CALO

PESCARA- L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, in Abruzzo, dopo oltre un mese, torna a superare quota mille e arriva a 1.018: il dato è aumentato del 45% rispetto ad una settimana fa e dell’85% nel giro di quindici giorni.

Il totale dei contagi registrati nell’ultima settimana è pari a 13.035 unità, con una variazione del +45% rispetto ai sette giorni precedenti.

A livello territoriale, i numeri più alti si registrano nella provincia di Teramo, dove l’incidenza sale a 1.271, seguita dall’Aquilano, con 1.049. Poi ci sono la provincia di Chieti, con un’incidenza pari a 946, e quella di Pescara, con 933.

Nonostante il significativo aumento dei contagi e gli attualmente positivi che crescono rapidamente (+30% in una settimana), i ricoveri ordinari registrano un lieve calo rispetto a sette giorni fa e le terapie intensive sono stabili. Il tasso di occupazione dei posti letto al momento è al 7% per le terapie intensive e al 20% per l’area non critica, superiore alla media nazionale (5% e 13%).