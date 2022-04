COVID: IN ABRUZZO INCIDENZA SALE A 1.100, E’ LA PIU’ ALTA D’ITALIA

PESCARA – Alla luce degli ultimi dati, l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, in Abruzzo, sale a 1.100: si tratta del dato più alto in Italia.

I numeri peggiori sono quelli della provincia di Chieti, che ha un’incidenza pari a 1.206. Il Chietino, tra l’altro, con l’incremento odierno, è l’unica provincia abruzzese a superare i 100mila casi complessivi.

Seguono, per quanto riguarda l’incidenza settimanale, il Teramano (1.105), il Pescarese (1.049) e l’Aquilano (799).

Il numero dei contagi continua ad aumentare. Nell’ultima settimana sono stati 14.025, con una variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, pari al +8%.

I ricoveri complessivi, su base settimanale, sono stabili, ma scendono le terapie intensive. Il tasso di occupazione dei posti letto è al 6% per le terapie intensive e al 23% per l’area non critica.