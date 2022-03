COVID: IN ABRUZZO INTENSIVE ALL’8 PER CENTO, PEGGIORA INCIDENZA CONTAGI

PESCARA – Alla luce dell’ultimo aggiornamento, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto sale all’8% (+1%) per le terapie intensive e scende al 20% (-1%) per l’area non critica.

Negli ultimi giorni si registra un lieve aumento – per la prima volta da oltre un mese – dell’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che sale a 577.

Il totale dei nuovi casi emersi nell’ultima settimana è pari a 7.385 unità: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è del -8,04%. Il dato resta in calo, ma la velocità di decrescita subisce una brusca frenata rispetto ai giorni scorsi. Anche gli attualmente positivi al virus sono in aumento su base settimanale, passando dai 62.728 di sette giorni fa ai 66.251 odierni.

A livello territoriale, la situazione è sostanzialmente omogenea in tutte e quattro le province, con l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti che è ovunque in lieve aumento: i numeri più alti sono nell’Aquilano, dove l’indicatore è a 598, seguito dal Chietino (569), dal Teramano (526) e dal Pescarese (520).