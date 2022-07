COVID: IN ABRUZZO INTENSIVE SALGONO AL 4 PER CENTO, RICOVERI AREA MEDICA AL 21

PESCARA – Il tasso di occupazione dei posti letto, in Abruzzo, sale al 4% per le terapie intensive e al 21% per l’area non critica.

In una settimana si registra il raddoppio del numero dei pazienti ricoverati in rianimazione e il +17% di quelli nei reparti.

Prosegue invece la riduzione della velocità di diffusione del virus: nell’ultima settimana sono emersi 19.246 nuovi casi, con una variazione del +3% rispetto ai sette giorni precedenti, dato lontanissimo dal +72% registrato nei giorni scorsi.

L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, in lentissima riduzione per il terzo giorno consecutivo, è ora a 1.511.

A livello territoriale, ovunque si registrano i primi segnali di un trend in discesa, ma i numeri restano più alti nel Chietino, dove l’incidenza è a 1.616. Seguono la provincia di Pescara, con 1.399, e quella di Teramo, con 1.386. Chiude la provincia dell’Aquila con un’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti pari a 1.147.