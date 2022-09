PESCARA – Oggi in Abruzzo si sono registrati 427 nuovi positivi, con eseguiti 871 tamponi molecolari e 2997 test antigenici. Mentre i guariti sono 54.

Non si registrano deceduti. Sono 27.980 gli attualmente positivi (+372) di cui 105 ricoverati in area medica (-4) e 4 in terapia intensiva (invariato).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (115), Chieti (134), Pescara (96), Teramo (64), fuori regione (12), in accertamento (5).

