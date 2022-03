COVID: IN ABRUZZO PIU’ 26 PER CENTO CASI IN UNA SETTIMANA, INCIDENZA A 702

PESCARA – Nell’ultima settimana, in Abruzzo, sono emersi 8.989 nuovi casi di Covid-19: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è del +26%.

Si tratta del dato più alto da oltre due mesi, dopo settimane caratterizzate da una discesa costante e rapida.

Aumenta anche l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che torna sopra quota 700 dopo diciotto giorni e arriva a 702.

A livello territoriale, i numeri sono in crescita ovunque: in testa ci sono le province di Teramo e L’Aquila, dove l’incidenza è rispettivamente a 729 e a 721; seguono il Chietino, con 643, e il Pescarese, con 603.

Dopo settimane in costante calo, negli ultimi quattro giorni hanno ripreso a salire anche i ricoveri, che tornano ai valori di sette giorni fa.

Il tasso di occupazione dei posti letto è al 7% per le terapie intensive e al 20% per l’area non critica. In aumento, negli ultimi giorni, anche gli attualmente positivi al virus.