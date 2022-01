COVID: IN ABRUZZO RICOVERI AL 32 PER CENTO, SCENDE INCIDENZA

PESCARA – Alla luce degli ultimi dati, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto è al 20% per le terapie intensive e al 32% per l’area non critica.

L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, in calo, è a 1.723. Il totale dei contagi accertati in una settimana è pari a 22.072: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al -12,52%.

Dopo settimane in costante salita, si iniziano a vedere i primi segnali di miglioramento della curva del contagio.

Restano alti i numeri dei ricoveri, in aumento sia su base settimanale sia rispetto a quindici giorni fa, e quelli dei decessi, che negli ultimi sette giorni sono stati 53.

A livello territoriale, i numeri più alti sono ancora quelli del Teramano, con un’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti a 1.759. Seguono il Pescarese, con 1.692, e l’Aquilano, con 1.633. Chiude la provincia di Chieti con un’incidenza pari a 1.596.