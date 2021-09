COVID: IN ABRUZZO RICOVERI IN INTENSIVE SCENDONO AL 2 PER CENTO, STABILI AL 6 IN AREA MEDICA

PESCARA – Alla luce dei dati contenuti nell’ultimo bollettino della Regione, il tasso di occupazione dei posti letto, in Abruzzo, scende al 2% per le terapie intensive e resta fermo al 6% per l’area medica.

Entrambi i valori sono al di sotto delle soglie da zona gialla, rispettivamente del 10 e del 15%.

In rianimazione attualmente ci sono quattro persone, cioè due in meno rispetto a ieri. Contestualmente continua a scendere l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che arriva a 34, mentre una settimana fa era a 47. Un dato superiore a 50 unito al superamento delle soglie di allarme dei ricoveri determina il passaggio in zona gialla. L’Abruzzo, dunque, continua ad avere parametri pienamente compatibili con la zona bianca