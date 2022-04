COVID: IN ABRUZZO RICOVERI SALGONO AL 24 PER CENTO, INTENSIVE AL 5

PESCARA – Aumentano, in Abruzzo, i ricoveri legati al Covid-19: il dato, per quanto riguarda l’area medica, registra uno dei valori più alti degli ultimi due mesi.

Contestualmente, però, si riducono i ricoveri in rianimazione, che sono al valore più basso da dicembre ad oggi.

Il tasso di occupazione dei posti letto, al momento, è pari al 24% per l’area non critica e al 5% per le terapie intensive. Entrambi i valori sono superiori alla media nazionale (rispettivamente 15% e 4%).

Complici le festività e il minor numero di tamponi processati, si riducono i contagi. Nell’ultima settimana sono stati 11.057, con una variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, pari al -17%.

Scende, dopo segnali di lieve crescita registrati negli ultimi giorni, l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che arriva a 863. In testa c’è la provincia di Chieti, con un’incidenza pari a 940, seguita dal Teramano (861) e dal Pescarese (857); in coda c’è l’Aquilano (586).

Gli attualmente positivi – al momento 47.380 persone – sono in aumento su base settimanale e registrano il valore più alto dalla prima metà di marzo ad oggi.