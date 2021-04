COVID, IN ABRUZZO SCATTA IL “VACCINO DAY” PER OVER 60: “INGIUSTIFICATE RINUNCE ASTRAZENECA”

PESCARA – Scatta il vaccino day in Abruzzo: obiettivo smaltire le dosi di Astrazeneca che non sono state ancora utilizzate.

E così domani le Asl di Pescara e Avezzano-Sulmona-L’Aquila daranno la possibilità agli over 60 di vaccinarsi con AstraZeneca pur non essendosi prenotati.

Ad annunciarlo il presidente della Regione, Marco Marsilio: “Per quanto riguarda i vaccini vanno incrementate le somministrazioni e per questo motivo le Asl di Pescara e dell’Aquila stanno organizzando a partire dalla giornata di domenica punti vaccinali dove i cittadini sopra i 60 anni potranno recarsi senza appuntamento per ricevere una dose di Astrazeneca. E proprio su questo vaccino faccio di nuovo l’appello perché questo timore che ha portato a molte rinunce è del tutto ingiustificato e si rischia di azzoppare una campagna vaccinale che è l’unica vera arma per combattere il virus e mettere in sicurezza il territorio e i cittadini”.

Per l’area dell’Aquila gli utenti interessati devono chiamare il numero verde 800169326. Nell’Aquilano, le dosi AstraZeneca verranno somministrate domani in 8 centri vaccinali disseminati sul territorio provinciale: L’Aquila (via Ficara), Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, Pratola Peligna, Tagliacozzo e Pescina.

L’Abruzzo, dal 16 al 22 aprile, ha somministrato 44.815 vaccini sui 49.350 indicati dal generale Francesco Paolo Figliuolo nella sua road map. Il target per l’Abruzzo, ricorda Il Centro, indica 7.050 inoculazioni giornaliere dal 16 aprile ad oggi. La Regione ha somministrato 4.535 vaccini in meno rispetto alla soglia definita da Figliuolo. Nello specifico, secondo i numeri di OpenData e ripresi dal Sole 24 Ore, solo il 16 aprile l’Abruzzo ha superato la soglia delle 7.050 inoculazioni, raggiungendo 7.542 somministrazioni. Negli altri giorni, la regione è sempre rimasta sotto la soglia