COVID, IN ABRUZZO SOMMINISTRATO IL 60 PER CENTO DEI VACCINI DISPONIBILI

PESCARA – Salgono a 7.149 le persone vaccinate contro il Covid-19 in Abruzzo, a fronte di 11.835 dosi consegnate dalla Pfizer. È già stato somministrato il 60,4% dei vaccini al momento disponibili. Secondo dati aggiornati alle 18, sono 1.639 le vaccinazioni eseguite oggi nei punti di somministrazione individuati dalle Asl. Le operazioni sono ancora in corso. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano Sulmona L’Aquila sono state inoculate 558 dosi (204 nel presidio ospedaliero dell’Aquila, 204 ad Avezzano e 150 a Sulmona), nella Asl Lanciano Vasto Chieti 384 (218 a Chieti, 122 a Vasto e 44 a Lanciano), nella Asl di Pescara 387 e nella Asl di Teramo 300 (138 a Teramo e 162 nelle strutture per anziani). Le vaccinazioni hanno riguardato 547 maschi e 1082 femmine.

