COVID, IN ABRUZZO UN SOLO DECESSO: E’ IL DATO PIU’ BASSO DEGLI ULTIMI 5 MESI

PESCARA – Sono 97 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.270 tamponi molecolari. Si registra un solo decesso recente: è il dato più basso da oltre cinque mesi e cioè dall’8 novembre scorso, giorno in cui non ci furono morti.

Il bilancio delle vittime sale a 2.377. Continuano a scendere i ricoveri. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 88 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 25, di cui 2 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. L’unica vittima recente è una donna 87enne della provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 9057 (-88): 419 pazienti (-13) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 44 (invariato, con un nuovo accesso) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 8.594 (-75) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 59.181 (+183).