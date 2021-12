COVID: IN AUSTRIA COPRIFUOCO ALLE 22 DAL 27 DICEMBRE

ROMA – In Austria dal 27 dicembre, e quindi anche la notte di Capodanno, il coprifuoco sarà anticipato alle ore 22.

È quanto annunciato da Katharina Reich, ufficiale medico capo del coordinamento della crisi pandemica (Gecko) sul territorio austriaco.

“Sconsigliamo vivamente le celebrazioni di Capodanno ma festeggiare in piccoli gruppi con persone che sono state vaccinate e fare i tamponi”, ha detto Reich, illustrando le nuove misure anti contagio da Covid-19 che scatteranno il 27 dicembre.

Nel settore della ristorazione, dove continuerà ad essere applicata la “regola delle 2G”, il coprifuoco è fissato alle 22 e quindi anche la sera di San Silvestro non potrà essere festeggiato il Capodanno all’interno dei locali. Gli spettatori che possono essere ammessi per eventi sia all’aperto che al coperto saranno massimo 2.000 mentre eventi che non assegnano il posto avranno il tetto di massimo 25 persone.