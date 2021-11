COVID: IN AUSTRIA DA LUNEDI’ LOCKDOWN ANCHE PER VACCINATI, DAL PRIMO FEBBRAIO OBBLIGO VACCINALE

ROMA – L’Austria da lunedì attiverà la misura del lockdown, anche per vaccinati, per arginare il più possibile la quarta ondata di Covid-19. Come ha affermato il cancelliere Alexander Schallenberg, “è l’unica opzione”. Il lockdown durerà al massimo 20 giorni.

Inoltre, dal primo febbraio del 2022 sarà imposto l’obbligo vaccinale alle persone che a quel giorno non avranno ricevuto alcuna dose del vaccino contro il Covid-19. L’Austria diventa il primo Paese dell’Unione Europea ad imporre il vaccino.