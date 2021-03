ROMA – Il Consiglio dei ministri convocato per le 17 avrà all’ordine del giorno il rinvio delle elezioni amministrative. Lo conferma palazzo Chigi che ha integrato l’ordine del giorno della riunione. L’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato in data odierna è così integrato: – Decreto legge: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021″.

