COVID, IN FRANCIA IMPIANTI SCI NON RIAPRIRANNO

ROMA – “Una riapertura degli impianti di risalita a metà o a fine febbraio sembra altamente improbabile”: lo ha detto il sottosegretario francese al Turismo Jean-Baptiste Lemoyne, annunciando – come previsto – che le strutture sciistiche non riapriranno come era stato annunciato dal 1 febbraio. Il sottosegretario ha aggiunto che “ci si orienta verso una ‘stagione bianca'”, senza sci alpino.

