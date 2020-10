COVID: IN FRANCIA LOCKDOWN DA VENERDI’

PARIGI – Lockdown in Francia da venerdì fino al primo dicembre.

I dati del contagio hanno portato il presidente Emmanuel Macron ad ammettere che “le misure prese non bastano più”.

Il Paese, dice, “è sottoposto a un’ondata più letale della prima e la mia responsabilità è proteggere i francesi e la nostra economia”.

Macron, ha evocato lo scenario di “almeno 400.000 morti in più” entro qualche mese se non facciamo nulla contro il coronavirus.

Le scuole, ha chiarito, “resteranno aperte, mentre le attività universitarie subiranno delle restrizioni”.

“Tutti quelli che potranno rimanere a casa, dovranno farlo”, ha aggiunto Macron, invitando allo smart working.

“Resteranno aperti uffici pubblici, aziende agricole, alcune fabbriche perché l’economia non può affondare”.

Intanto, in Germania è stato varato un lockdown “soft”, in vigore dal 2 novembre per quattro settimane: chiusi ristoranti, bar, palestre, cinema e teatri, stop a eventi pubblici e feste. Scuole aperte, come i negozi e i parrucchieri.

