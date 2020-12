COVID, IN FRANCIA NESSUN LIMITE AGLI SPOSTAMENTI PER NATALE

ROMA – Dal 15 dicembre, data in cui si riaprirà parzialmente il Paese, i francesi potranno tornare a circolare liberamente e senza autocertificazione, eccetto le ore di coprifuoco, dalle 20 alle 6 del mattino. In questo arco di tempo sarà necessaria l’autocertificazione. Tutti potranno spostarsi da una regione all’altra del Paese. “Natale – ha detto il primo ministro Jean Castex annunciando che per la notte fra il 24 e il 25 tutti gli spostamenti saranno liberamente consentiti – occupa un posto a parte nelle nostre vite e nelle nostre tradizioni”.

Download in PDF©